Двухэтажный автобус вылетел на тротуар и врезался в пешеходов в Лондоне

Двухэтажный автобус выехал на тротуар в центре Лондона и врезался в толпу людей. Об этом сообщает газета Daily Star.

Отмечается, что в результате пострадало несколько пешеходов и водитель. Все они были госпитализированы.

«Водитель автобуса пострадал, несколько пассажиров были доставлены в больницу. Также сообщается, что в инциденте пострадали пешеходы, их тоже госпитализировали», — сообщает издание.

На месте происшествия работают экстренные службы, включая пожарных. Что стало причиной ДТП пока неизвестно — полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

