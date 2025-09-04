В Ленобласти полиция раскрыла 19-летнего подпольного оружейника

В Ленинградской области правоохранители задержали 19-летнего юношу, который организовал склад с оружием. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Молодой человек из поселка Первомайское Выборгского района скупал охолощенное оружие, которое находил в сети, и переделывал его в боевое. "В доме у фигуранта полицейские обнаружили и изъяли подпольный арсенал: 6 единиц оружия, внешне схожих с пистолетом Макарова, пистолетом Тульский Токарева, винтовкой Мосина, а также пневматические винтовки, 1264 патрона различных калибров, 6 упаковок с порошкообразным веществом темного цвета, нарезные стволы от пистолета Макарова и винтовок Мосина и ППШ, составные части и приспособления для переделки оружия и снаряжения боеприпасов", - рассказали в полиции. По словам юноши, перепродавать оружие он не собирался, а переделывал для личного пользования. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК РФ. Подозреваемый задержан.