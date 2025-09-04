В российском регионе мигрант угрожал пенсионерке и заявил, что "мы вас не дорезали"

В Подмосковье произошел инцидент с угрозами в адрес местной жительницы со стороны мигранта. Конфликт на бытовой почве попал на камеры видеонаблюдения, запись была опубликована изданием «LENTA.RU».

На видео видно, как мужчина с выступающим животом, залысинами и густой бородой, агрессивно ведет себя по отношению к пенсионерке.

По словам пострадавшей, иностранец угрожал ей расправой, заявив: «Вот мы вас тогда не дорезали», что, по мнению некоторых источников, может быть отсылкой к историческим событиям, связанным с исходом русского населения из Таджикистана в период распада СССР. Также злоумышленник грозился подбросить женщине некий предмет, от которого «руки-ноги поотлетают».

Пенсионерка обратилась с заявлением в правоохранительные органы по месту жительства.

