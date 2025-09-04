Появились данные о службе на СВО покровителя вора в законе Шакро Молодого

Бывший глава столичного управления Следственного комитета (СК) России Александр Дрыманов, осужденный на 12 лет за покровительство вору в законе Шакро Молодому, после выхода на волю по состоянию здоровья служит в зоне специальной военной операции (СВО) оператором БПЛА. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Экс-генерал уехал на боевые действия летом, пройдя курс лечения онкозаболевания, из-за которого суд освободил его из мордовской колонии осенью 2024 года. Еще в местах лишения свободы Дрыманов просился на СВО, однако получал отказ. При этом, его бывшему коллеге и соучастнику получения взятки от Шакро Молодого в размере миллиона евро Алексею Крамаренко, возглавлявшему в прошлом следственное управление СК по Центральному административному округу Москвы, удалось заключить контракт с Минобороны России еще в 2023 году.

Дрыманов еще в СК руководил расследованием дел о геноциде русского населения на востоке Украины, занимался уголовными делами украинской летчицы Надежды Савченко и командиров включенных в список террористических организаций и запрещенных в России украинских батальонов «Донбасс», «Айдар» и «Днепр-1». Теперь в случае получения госнаграды экс-генерал сможет погасить судимость.

Весной 2020 года Московский городской суд приговорил Дрыманова к 12 годам лишения свободы за взятку. Деньги, по версии следствия, были платой за освобождение из СИЗО другого криминального авторитета — Андрея Кочуйкова (Итальянца), подручного вора в законе, арестованного за перестрелку у московского ресторана. Его также лишили государственных наград и звания генерала.

В колонии Дрыманов шил железнодорожные робы и не жаловался на условия содержания.