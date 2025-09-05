Росгвардейцы задержали пьяного мужчину за дебош на востоке Москвы

Сотрудники вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) задержали нетрезвого мужчину, устроившего дебош в охраняемом заведении на востоке столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.

«Сигнал «тревога» поступил из охраняемого заведения на ул. Краснобогатырская. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что пьяный постоялец отказывался выселяться из номера, угрожал администратору и пытался спровоцировать драку. Дебошир был задержан», – рассказали в пресс-службе.

В Росгвардии добавили, что мужчина передан полицейским для дальнейшего разбирательства.