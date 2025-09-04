В Москве врача-анестезиолога наказали за аватарку в Telegram

Причиной срыва круиза стал арест в Соединенных Штатах российского криптобизнесмена Юрия Гугнина. Его компания Evita выступала посредником в проведении платежей между французским судовладельцем Ponant и дубайской компанией TRVL, которая арендовала судно Ponant Le Commandant Charcot. Гугнина обвиняют в нарушении санкций и отмывании денег, однако он отрицает свою вину.

Сооснователь Neverend Борис Пустовойтов в интервью РБК подчеркнул, что использование посредника было обязательным условием французской стороны. По его словам, Ponant настояла на участии Evita в качестве платежного брокера. Neverend предлагала производить оплату напрямую, но французская компания отклонила эти предложения из-за опасений "репутационных рисков", связанных с сотрудничеством с компанией, учрежденной российским предпринимателем.

Пустовойтов также отметил, что все финансовые операции по организации круиза осуществлялись исключительно через банковские переводы между юридическими лицами, исключая транзакции с использованием криптовалюты.

Цена круиза варьировалась от $70 до $200 тысяч. Двухнедельное путешествие должно было завершиться прибытием к Северному полюсу, где для пассажиров планировались развлекательные мероприятия, включая диджей-сеты и купание в ледяной воде.

В связи с отменой круиза, TRVL подала иск против Ponant, требуя возмещения 5,8 миллиона долларов из общей стоимости фрахта в 8,5 миллиона долларов. Общая сумма претензий TRVL составляет около 7 миллионов долларов, включая компенсацию убытков. Neverend выразила готовность защищать интересы своих клиентов и надеется на справедливое решение суда. Следующее судебное заседание назначено на 5 сентября во Франции.