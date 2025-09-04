Жители российского города нашли у мусоропровода коробку с новорожденной

Во Всеволожске Ленинградской области возбуждено уголовное дело после обнаружения новорожденной девочки в картонной коробке у мусоропровода. Как сообщает 78.RU, младенца нашли местные жители, услышавшие плач в подъезде дома на Ленинградской улице. Очевидцы незамедлительно вызвали скорую помощь и временно разместили ребенка у себя в квартире.

Медики доставили девочку в роддом, где врачи констатировали у найденного младенца тяжелое состояние. По предварительным данным, ребенок родился на 35-й неделе беременности. Пуповина была оторвана, но не обработана, что создавало прямую угрозу жизни новорожденного. Правоохранительные органы оперативно установили и задержали предполагаемую мать — 38-летнюю жительницу Всеволожска.

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой, медицинские работники борются за жизнь младенца, состояние которого остается тяжелым.