Юного россиянина задержали за тщательно собранную коллекцию разных видов оружия

В Ленинградской области задержан 19-летний житель посёлка Первомайское, создавший подпольный арсенал огнестрельного оружия. Как сообщают правоохранительные органы, молодой человек, работавший кузнецом, незаконно переделывал охолощенные образцы в боевые аналоги. В ходе обыска по месту его жительства изъято шесть пистолетов, включая Макарова и ТТ, винтовки системы Мосина, а также многочисленная пневматика, пишет телеграм-канал "Mash на Мойке".

Коллекция дополнена тысячами патронов различных калибров и почти килограммом пороха. Также обнаружены комплектующие для изготовления и снаряжения боеприпасов. По данным следствия, подозреваемый активно интересовался тематикой милитари, о чём свидетельствуют его социальные сети, где он публиковал соответствующие мемы и фотографии в форме с оружием.

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном изготовлении, хранении и ношении оружия. Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы. Эксперты отмечают, что подобные случаи представляют особую опасность, учитывая профессиональные навыки обвиняемого в области металлообработки.