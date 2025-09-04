Жительница Калифорнии Джасвин Сангха, известная как «Кетаминовая королева», признала вину в том, что продала актеру Мэттью Перри последнюю дозу кетамина. Об этом сообщает Associated Press.

На недавнем судебном заседании Сангха пять раз произнесла слово «виновна», подтверждая ранее подписанное соглашение с прокуратурой. Женщина признала, что: содержала помещение с наркотиками, распространяла кетамин (три пункта обвинения), а последний проданный ею кетамин стал причиной трагедии с Перри.

В результате сделки с правосудием с Сангхи сняли три обвинения, однако ей по-прежнему грозит максимальное наказание — до 65 лет тюремного заключения. Приговор будет вынесен 10 декабря.

54-летнего актера Мэттью Перри не стало после случайной передозировки анестетика кетамина 28 октября 2023 года. Из документального фильма об артисте стало известно, что за три дня перед кончиной Перри получил 27 доз кетамина сверх назначенных ему врачом для лечения ментальных расстройств.

Минюст США: женщина признала вину в продаже наркотиков Мэттью Перри

Джасвин Сангха стала последней обвиняемой по делу Мэттью Перри, которая признала свою вину. До этого врач Сальвадор Пласенсия согласился с доводами следствия в незаконном снабжении кетамином Мэттью Перри.