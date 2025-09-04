Несколько человек пострадали при наезде автомобиля в Берлине

В берлинском районе Веддинг автомобиль въехал в группы людей, в результате чего несколько человек пострадали, сообщает газета Bild.

© Соцсети

По данным издания, в числе пострадавших есть много детей. Некоторые из них получили легкие травмы, а одна из сопровождавших группы – тяжелые.

Ранее похожий случай произошел в немецком городе Пассау. СМИ отмечали, что водитель мог намеренно совершить наезд на группу людей.

От действий нарушителя пострадали пять человек, среди которых 38-летняя жена злоумышленника и его пятилетняя дочь.

Спустя некоторое время водителя задержали. Представитель местной полиции, ссылаясь на результаты опроса свидетелей, рассказал, что ЧП могло произойти из-за спора по поводу опеки над ребенком.