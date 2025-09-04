В российском городе чиновника осудили за миллионную взятку

В Твери вынесен обвинительный приговор бывшему заместителю начальника Департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города. Чиновник признан виновным в получении взятки в особо крупном размере по части 5 статьи 290 УК РФ.

Следственное управление СК РФ по Тверской области доказало, что 1 декабря 2023 года он получил через посредника 500 тысяч рублей как часть общей взятки в размере 1 миллиона рублей.

Деньги были переданы индивидуальным предпринимателем за содействие в незаконном отчуждении нежилого помещения муниципальной собственности. В рамках расследования на имущество подсудимого был наложен арест на сумму 2 миллиона рублей.

Суд назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно осужденный обязан выплатить штраф в размере 3 миллионов рублей.