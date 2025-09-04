Полиция выяснила судьбу пропавшего 24 года назад ребенка

УМВД Ивановской области проинформировало об обнаружении останков, генетическая экспертиза которых установила: они принадлежат пропавшему в августе 2001 года 6-летнему мальчику.

Ребенок, по данным ведомства, пропал 24 года назад со двора дома в Гавриловом Посаде. Поисковые мероприятия тогда ни к чему не привели – «мальчуган безвестно исчез».

В районе исчезновения ребенка - в лесном массиве - нашли человеческий череп. Генетическое исследование, проведенное сотрудниками ЭКЦ УМВД России по региону, установило: останки принадлежат пропавшему ребенку.