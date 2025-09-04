Ariana News: количество погибших при землетрясении в Афганистане превысило 2200
Количество погибших в результате землетрясения магнитудой 6 в Афганистане превысило 2200, более 3600 человек пострадали.
Об этом, как сообщает новостной портал Ariana News, заявил заместитель пресс-секретаря властей Афганистана Хамдулла Фитрат.
«...Число погибших увеличилось до 2205, 3649 человек пострадали», — говорится в публикации.
Ранее портал TOLOnews сообщил, что в Афганистане после землетрясения под завалами остаются сотни людей.