Количество погибших при землетрясении в Афганистане превысило 2200

Количество погибших в результате землетрясения магнитудой 6 в Афганистане превысило 2200, более 3600 человек пострадали.

© SAMIULLAH POPAL/EPA/TACC

Об этом, как сообщает новостной портал Ariana News, заявил заместитель пресс-секретаря властей Афганистана Хамдулла Фитрат.

«...Число погибших увеличилось до 2205, 3649 человек пострадали», — говорится в публикации.

Ранее портал TOLOnews сообщил, что в Афганистане после землетрясения под завалами остаются сотни людей.