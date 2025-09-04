В Абхазии камень пробил машину туристов, сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

«По дороге к озеру Рица большой камень упал со скалы возле Молочного водопада и, пробив заднюю дверь проезжающего автомобиля, оказался в салоне», — сообщает канал.

Водитель и пассажир на переднем сиденье не пострадали.

