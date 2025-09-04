В Сочи пожарные приехали тушить несуществующий огонь

В Сочи сотрудники МЧС приехали в жилой комплекс (ЖК) тушить несуществующий пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Инцидент произошел в ночь на среду, 3 сентября, в ЖК «Раз Два Три» на улице Пластунская, 123А. Жильцы квартиры на 14-м этаже направили проектор с изображением горящего камина на окно.

Проходящие мимо соседи приняли «огонь» за настоящий, вызвали пожарных и несколько раз пытались достучаться до хозяев квартиры. Однако дверь им так никто и не открыл. Прибывшие огнеборцы констатировали, что тревога оказалась ложной.

Ранее житель города Балахна Новгородской области уснул с сигаретой и сжег восемь квартир. Общий нанесенный ущерб в результате этой неосторожности составил 19,5 миллиона рублей.