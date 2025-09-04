В Москве девушка сбила на электросамокате женщину и скрылась

В Москве 20-летняя девушка сбила на электросамокате женщину и скрылась с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на улице Черняховского. В ведомстве заявили, что из-за случившегося пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

Прокуратура взяла на контроль ход административного расследования ДТП.

Ранее двое подростков врезались в столб, катаясь на одном самокате по Никулинской улице в Москве. В результате москвича 2008 года рождения, который управлял средством индивидуальной мобильности (СИМ), отбросило на проезжую часть, где он попал под колеса автобуса.

После ДТП 16-летний пассажир самоката был госпитализирован. По предварительным данным, водитель автобуса не заметил, что произошло, поэтому уехал с места происшествия. Однако спустя время он был задержан.