После ЧП с фуникулером в Лиссабоне объявили траур

Правительство Португалии объявило 4 сентября днем национального траура в память о жертвах трагического инцидента с фуникулером «Глория». Об этом сообщил президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза.

Число погибших в ЧП в Лиссабоне возросло до 17. В результате крушения фуникулера пострадали 23 человека. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, пишет португальская газета Observador. Президент Португалии выразил соболезнования семьям погибших. Он также призвал компетентные органы оперативно установить причины катастрофы.

Напомним, в Лиссабоне 3 сентября фуникулер «Глория» сошел с рельсов и разрушился. Посольство РФ в Португалии проверяет, есть ли россияне среди погибших и пострадавших.