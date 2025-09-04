Российскому школьнику после первого сентября грозит пожизненное заключение

В Подмосковье арестовали подростка за совершение теракта на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным следствия, ночью 1 сентября на 47 километре перегона «Гжель-Овражки» 17-летний подросток, действуя по указанию, поступившему через один из мессенджеров от неизвестного, совершил поджог релейного шкафа. После чего он скрылся с места преступления.

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали несовершеннолетнего. Он сообщил, что за совершение преступления ему было обещано денежное вознаграждение, которое так и не получил.

По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. По данной статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.