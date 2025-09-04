Стрела башенного крана проломила череп россиянину

На Урале медики спасли мужчину с дырой в голове, полученной после удара стрелой башенного крана. Мужчину прооперировали в Нижнем Тагиле, передает Baza.

Несчастный случай произошел в городе Серове. В больницу по скорой помощи поступил 57-летний пациент с травмой головы. Дырку в черепе пробила стрела строительного крана. Медики диагностировали обломки костей, которые в любой момент могли убить пострадавшего.

Мужчину с тяжелой травмой черепа спасали врачи из трех городов. Выполнять операцию решили в Нижнем Тагиле. Медики изъяли отломки костей, устранили гематомы и восстановили целостность твердой мозговой оболочки.

Хирургическое вмешательство завершилось благополучно. Уникальный пациент прошел реабилитацию и выписан из клиники. Все его функции восстанавливаются. Медики считают, что их пациент пережил второе рождение.