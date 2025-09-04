Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска

Воздушное судно, на борту которого находились пятеро пассажиров, совершило вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

© Сергей Бобылев/ТАСС

"Сегодня воздушное судно, выполнявшее рейс Хабаровск - Херпучи, совершило вынужденную посадку в аэропорту Хабаровск. По предварительным данным, через некоторое время после взлета из города Хабаровска экипаж обнаружил техническую неисправность и принял решение о возврате. <…> На борту находились пять пассажиров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что борт приземлился благополучно. Пострадавших нет, самолет повреждений не получил. Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов, в ходе которой, в частности, дадут оценку подготовке судна к вылету.

Контролируется соблюдение перевозчиком прав пассажиров.

По данным ведомства, вылет рейса запланирован на 5 августа.