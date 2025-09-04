Школьник из Долгопрудного умер после линейки на День знаний

Девятиклассник из подмосковного Долгопрудного умер после школьной линейки на День знаний. Об этом в четверг, 4 сентября, пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, незадолго до того, как у него остановилось сердце, он жаловался на сильную усталость.

Сообщается, что 14-летний парень провел день в школе и после возвращения ушел в свою комнату. Младшая сестра вскоре услышала странный звук, зашла к нему и обнаружила, что он лежит на полу и задыхается. Девочка позвонила родителям, которые вызвали скорую помощь.

К моменту приезда медиков подросток уже скончался. По имеющейся информации, предварительной причиной смерти считается острая сердечная недостаточность. Семья ребенка характеризуется как благополучная, родители отмечают, что у погибшего не было хронических заболеваний. Все обстоятельства устанавливаются экспертами, говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о смерти 12-летней школьницы во время линейки в поселке Октябрьском Ульяновской области. Ей дали выпить воды и отвели в медпункт, после чего госпитализировали, но врачам не удалось сохранить девочке жизнь. Предварительной причиной ее смерти назвали врожденный порок сердца.