В российском регионе священник попал в тюрьму за убийство

В Челябинской области настоятель храма оказался на скамье подсудимых по обвинению в убийстве. Суд признал его виновным и назначил серьёзное наказание. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Аргаяшский районный суд вынес решение по делу настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери в селе Губернском Игоря Ефремова. Его обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок полтора года», — говорится в сообщении.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск родственников погибшего. Теперь Ефремов обязан выплатить потерпевшей стороне 2 миллиона рублей.

Трагедия произошла в октябре 2024 года. После ночного застолья Ефремов схватил нож и нанес своему знакомому не менее 15 ударов. Полученные ранения оказались смертельными. Когда на место прибыли полицейские и следователи, священник заявил, что его собутыльник якобы домогался. Позже показания менялись несколько раз: от версии о ссоре до утверждения о самообороне.