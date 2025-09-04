Россиянин получил срок за продвижение идеологии террористической организации

В Красноярском крае мужчину осудили за участие в террористической организации. Об этом в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, Дмитрий Тайгин, являясь противником установленного конституционного строя и органов власти России, а также участником и приверженцем националистического объединения «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в России), активно распространял его идеологию.

Отбывая наказание по приговору от 2017 года в одной из исправительных колоний Красноярского края, осужденный при общении с заключенными агитировал следовать примеру участников запрещенной организации и предлагал за денежное вознаграждение лично принять участие в ее деятельности.

По совокупности преступлений суд приговорил Тайгина к 14 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

