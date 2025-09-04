Организаторы сообщили полиции о концерте «Пикника» в «Крокусе» в день теракта

Уведомление о проведении концерта группы «Пикник» в «Крокус сити холле» поступило в полицию подмосковного Красногорска непосредственно в день теракта, а не заранее, сообщил участник судебного процесса.

Участник на заседании Второго Западного окружного военного суда заявил, что организаторы концерта группы «Пикник» уведомили полицию Красногорска о мероприятии в «Крокус Сити Холле» только в день теракта, передает ТАСС.

При этом выступавший в суде полицейский указал, что уведомления от организаторов концертов, которые проходили в «Крокусе» ранее, 8 и 9 марта, поступили в органы правопорядка заблаговременно.

Ранее сотрудница кассы «Крокус Сити Холла» на заседании суда сообщила, что продала билет одному из террористов перед терактом, после чего лично сопроводила его к месту концерта.

Напомним, после атаки террористов и поджога посетители концертного зала «Крокус Сити Холл» не могли выбраться из-за едкого дыма. Также в ходе теракта мужчина спас супругу, прикрыв ее своим телом, и погиб.