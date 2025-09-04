Раскрыты подробности убийства внуком своей бабушки в Москве

Стали известны подробности убийства внуком своей 89-летней бабушки утром 4 сентября на юго-востоке Москвы.

Как стало известно «МК», ужасный инцидент произошел около 5:30 в четырехкомнатной квартире на втором этаже дома на Братиславской улице. 36-летний мужчина, имеющий психические отклонения и состоящий на учете в ПНД, проснулся, пошел на кухню, взял нож и вернулся в комнату, где спал он и его бабушка.

Внук напал на спящую пенсионерку, ударив ее лезвием не менее 6 раз в область головы, шеи и груди. От криков и хрипов пострадавшей проснулись все остальные родственники, спавшие в соседних комнатах. Напуганный молодой человек, запачканный кровью, увидев ошеломленных родителей, братьев и сестру, быстро открыл дверь квартиры, выбежал на лестничную площадку и, спустившись со второго этажа, скрылся в неизвестном направлении.

Родственники незамедлительно вызвали полицию. От полученных колотых ножевых ранений женщина скончалась на месте. Приехавшие сотрудники правоохранительных органов спустя 20 минут поисков задержали злодея и доставили его в отделение полиции.

По словам знакомых, семья проживала в квартире с 1999 года. Отец задержанного, некогда военнослужащий, получил жилье за свои заслуги. Глава семейства переехал в новую квартиру вместе со своей матерью, женой и четырьмя детьми. Семья жила тихо, замкнуто.

Как сообщила руководитель пресс-службы ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза.