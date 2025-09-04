Фургала обязали оплатить дорогу и проживание свидетелей

Суд взыскал с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала более 450 тысяч рублей на покрытие судебных издержек, связанных с его уголовным делом. Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, часть этих средств (90 тысяч рублей) была направлена на оплату хранения двух автомобилей обвиняемого — Toyota Land Cruiser и Lexus LX 570, а остальная сумма — на компенсацию расходов по проезду и проживанию двух потерпевших и 17 свидетелей обвинения на этапах предварительного следствия и судебного разбирательства.

© Московский Комсомолец

Защита Фургала пыталась оспорить это решение, указывая, что необходимость оплаты проезда свидетелей стала следствием изменения территориальной подсудности дела, а потому эти расходы должны были быть компенсированы из федерального бюджета. Адвокат также подчеркивала, что суд не учел материальное положение осужденного, с которого уже взыскивались значительные суммы по другим решениям.

Вдова потребовала 150 миллионов рублей с бывшего губернатора российского региона

Однако апелляционный суд отклонил эти доводы, отметив, что многочисленные взыскания с Фургала свидетельствуют о его состоятельности и наличии у него имущества на значительную сумму. Суд также счел оправданными расходы на участие потерпевших и свидетелей обвинения, поскольку их явка была необходима для объективного рассмотрения уголовного дела.

Ранее сообщалось, что суд конфисковал у экс-главы правительства КЧР Кайшева имущество на 41 млрд рублей.