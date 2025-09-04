Чиновница из США заявила о готовности раскрыть имена сообщников Эпштейна

Конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин заявила о готовности обнародовать имена лиц, причастных к преступлениям финансиста Джеффри Эпштейна, связанным с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних.

Как сообщает портал Axios, политик намерена воспользоваться своим правом на конституционный иммунитет, который защищает членов Конгресса от судебного преследования за высказывания, сделанные в ходе официальных выступлений в палате представителей.

Данное заявление предполагает, что Грин может раскрыть информацию о предполагаемых сообщниках Эппштейна, если получит соответствующие данные от пострадавших женщин. Это решение может привести к значительным политическим последствиям и привлечь внимание к фигурам, вовлеченным в скандал.

Ранее сообщалось, что новые кадры видеонаблюдения раскрыли тайну пропавшей минуты в деле Эпштейна.