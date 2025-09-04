Криминальный авторитет Виталий Тоакэ получил 16 лет колонии

Московский областной суд приговорил криминального авторитета Виталия Тоакэ (Виталика Раменского) к 16 годам колонии за вымогательство и занятие высшего положения в преступной иерархии . Об этом сообщает в Telegram-канале Генпрокуратура РФ.

© Газета.ru

По версии следствия, осенью 2018-го Тоакэ благодаря «вору в законе» Олегу Медведеву получил уголовный статус «положенца», прозвище Виталик Раменский и занял высшее положение в преступной иерархии.

«С ноября 2017 года по май 2020 года обвиняемый, находясь в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по Московской области, осуществлял противоправную деятельность, направленную на сохранение и формирование идеологии преступного мира», — говорится в пресс-релизе.

Там уточняется, что Тоакэ назначал «смотрящих» из числа арестованных, наказывал за нарушение правил преступной среды, незаконно проводил азартные игры, собирал деньги и организовывал особо тяжкие преступления. Вместе с соучастниками мужчина завладел 519 тыс. руб.

В июле в Москве за нарушение российского миграционного законодательства задержали криминального авторитета Вагифа Сулейманова (Бакинского), предположительно связанного с рынками «Фуд-Сити» и «Садовод». Он три месяца пробудет в спецучреждении, после чего его депортируют в Азербайджан.

