Раскрыты подробности жестокого убийства россиянина на американском фестивале

Американские следователи рассматривают версию умышленного убийства в деле о гибели россиянина Вадима Круглова на музыкальном фестивале Burning Man. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным газеты, у Круглова обнаружили несколько ножевых ранений, а сам инцидент квалифицируется как «намеренное убийство». Его тело нашли в зоне фестиваля, где не требуется бронирование мест для автомобилей.

Очевидцы рассказали, что в ночь трагедии встречали «неуравновешенного мужчину», который заявлял, что у него есть нож и что он должен «отмыть от крови свой фургон». Власти сообщили, что получили ряд наводок по этому делу.

Отец погибшего Игорь Круглов записал видеообращение, в котором потребовал наказать виновных. По словам друзей Вадима, он жил и работал в штате Вашингтон, но скучал по Омску и родным в России.

