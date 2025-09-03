Стало известно, что грозит посадившему самолет в поле пшеницы пилоту

Срок давности по делу бывшего командира экипажа авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Белова, посадившего самолет на пшеничном поле под Новосибирском в 2023 году, истекает буквально на днях. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, пилоту аэробуса А320 предъявили обвинение, прокуратура передала уголовное дело в отношении него в мировой суд.

Аварийная ситуация, по данным СКР и Росавиации, сложилась из-за принятия Беловым целого ряда ошибочных решений. Сам пилот свою вину не признал.

При этом ознакомить бывшего командира воздушного судна с материалами дела оказалось непросто: он не являлся на следственные действия, из-за чего его даже пришлось объявлять в розыск.

В мировой суд дело в итоге поступило буквально перед истечением двухлетнего срока давности, отмечает «Ъ».

Подсудимый уже 12 сентября может ходатайствовать о прекращении своего уголовного преследования по нереабилитирующим обстоятельствам, пишет издание.

В статье говорится, что с Белова решили взыскать компенсацию в размере более 9 млн рублей девять пассажиров рейса. На данную сумму арестовано имущество обвиняемого.

Представители «Уральских авиалиний» и обвиняемый Белов от комментариев воздержались.