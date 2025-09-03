В Лиссабоне три человека погибли и десятки пострадали при крушении фуникулера

В Лиссабоне известный среди туристов фуникулер "Глория" сошел с рельсов. В результате аварии погибли трое пассажиров, а десятки получили ранения. Об этом сообщает газета Observador.

По информации издания, авария произошла в среду около шести часов вечера по местному времени, когда фуникулер спускался со смотровой площадки Сан-Педру-де-Алкантара в направлении района Рестаурадореш. Причиной аварии, по данным пожарной службы Лиссабона, стал оборвавшийся трос, в результате чего фуникулер набрал скорость и на полном ходу врезался в ближайшее здание, разбившись при этом вдребезги.

Спасательные службы, прибывшие на место происшествия, принялись оперативно извлекать людей из-под завалов, но, несмотря на их усилия, трое пассажиров скончались от полученных травм. Кроме того, по данным телеканала CNN Portugal, не менее 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Власти инициировали расследование с целью установить все обстоятельства трагедии.

Фуникулер Глория, открытый в 1885 году, является одной из визитных карточек города и признан национальным памятником Португалии в 2002 году. Аутентичное транспортное средство стало популярным туристическим направлением Лиссабона за свой аутентичный и винтажный внешний вид, а также благодаря маршруту, проходящему по самому центру португальской столицы. Фуникулер способен перевозить до 42 пассажиров одновременно.

