Девочка попала под электропоезд на станции «Аминьевская» МЦД-4

Девочка попала под проезжающий электропоезд на станции «Аминьевская» на четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4). Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил осведомленный источник.

«На станции «Аминьевская» МЦД-4 произошел наезд на девочку около 13 лет – она залезла под платформу и попала под проезжающий электропоезд. Госпитализирована с тяжелыми травмами», – сообщил собеседник агентства.

Дальнейшая информация уточняется.