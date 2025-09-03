Мигранты из Африки устроили бойню на пассажирском судне

Мигранты из Африки убили 72 человека на пассажирском судне, которое держало курс на Канарские острова. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Daily Mail.

Согласно информации издания, по пути судно запуталось в сетях, после чего застряло в море на две недели. В итоге у пассажиров начала заканчиваться питьевая вода и пища. Чтобы выжить, часть мигрантов вступила в сговор — они обвинили остальных пассажиров в колдовстве, после чего устроили резню.

В итоге было убито 72 человека — из 320 пассажиров до точки назначения добралось только 248. Подозреваемые в убийствах были задержаны. Всего в совершении преступлений могло участвовать около 20 человек.

Мигранты устроили драку со стрельбой во дворе школы в Москве

Ранее американские военные убили 11 венесуэльских наркоторговцев в водах Карибского моря.