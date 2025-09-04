Инцидент с наездом автомобиля на детей в Берлине назвали несчастным случаем

Среди нескольких пострадавших в результате наезда автомобиля на группу людей в Берлине оказались дети. Экстренные службы заявили, что эта авария была несчастным случаем.

Несколько человек, в том числе дети, получили ранения в Берлине после того, как автомобиль врезался в группу людей, сообщают немецкие СМИ.

По данным газеты Bild, автомобиль BMW сбил группу детей в возрасте 7-8 лет, когда они поворачивали в центральном районе Митте. Трое детей получили ранения и были доставлены в ближайшую больницу Вирхова.

Согласно первоначальным сообщениям, одна взрослая получила серьезные ранения, и она также была доставлена в больницу, пишет Independent.

Водитель BMW не пострадал, и, как сообщается, авария была непреднамеренной. На фотографиях с места происшествия видно, как мужчина прислонился к автомобилю и его допрашивает полиция. Передняя левая фара автомобиля повреждена.

На месте происшествия работают службы экстренной помощи, которые обеспечивают безопасность района и успокаивают детей. По данным Bild, полиция выясняет, находился ли водитель под воздействием наркотиков, и заказала анализ крови. Начато расследование.

Между тем в общей сложности 17 человек получили ранения, большинство из них доставлены в больницу, после того как автобус наехал на пешеходов на оживленной улице Лондона. Водитель автобуса оказался в числе пострадавших после того, как автобус въехал на тротуар на Виктория-стрит, недалеко от вокзала Виктория.

"Двум людям была оказана медицинская помощь на месте происшествия, а 15 человек были доставлены в больницу и остаются в ней. В том числе водитель автобуса. Сообщений об опасных для жизни травмах не поступало", - говорится в заявлении полиции.

На место происшествия были вызваны несколько машин экстренной помощи, включая полицейские машины, кареты скорой помощи и пожарную машину, среди пострадавших, как предполагается, также есть пассажиры автобуса.

На кадрах с места происшествия видно, что передняя часть автобуса имеет видимые повреждения, а ветровое стекло разбито.

Эмит Шукер, 47 лет, рассказал агентству PA News: "Автобус ехал из Вестминстера. В автобусе было около 15-16 человек. Люди кричали - это было ужасно".

Другой очевидец рассказывает: "Я услышал сильный грохот, вышел на улицу и увидел женщину на полу, а вокруг нее было много людей. Многие люди из спортзала выбежали, чтобы помочь ей".

Представители лондонской службы скорой помощи рассказали: "Мы направили на место происшествия все необходимые ресурсы, включая бригады скорой помощи, опытных парамедиков, фельдшера в машине быстрого реагирования, руководителя клинической бригады, офицера по реагированию на инциденты и машину поддержки командования. Мы также направили в Лондон санитарную авиацию”.

Старший детектив-суперинтендант Кристина Джесс сказала, что авария была "очень неприятной", и в рамках полицейского расследования они попросили людей прислать любые видеозаписи инцидента: "Мы просим всех свидетелей или кого-либо, кто располагает информацией, связаться с нами. Мы приветствуем любые видеозаписи с видеокамер или мобильных телефонов”.

За последние годы в результате ДТП с автобусами в районе Виктории погибли два пешехода, напоминает Sky News. 56-летняя Кэтрин Финнеган из графства Голуэй, Ирландия, скончалась после того, как в январе прошлого года ее сбил двухэтажный автобус на автовокзале Виктории. В августе 2021 года 32-летняя Мелисса Берр из Рейнхэма, графство Кент, погибла на вокзале после того, как водитель автобуса случайно въехал в заднюю часть стоящего автобуса, в результате чего тот автобус врезался в женщину.