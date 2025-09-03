В Тюмени произошло массовое отключение электричества
В Тюмени из-за массового отключения электричества без света остались 16 многоквартирных домов. На данный момент электроснабжение восстановлено.
Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
Уточняется, что электричества не было в домах на улицах Эрвье, Газовиков и в Заречном и Солнечном проездах.
Как отметили в правительстве региона, причина перебоев — автоматическое отключение кабельной линии 10 кВ.
Над устранением проблемы работали три оперативные бригады.
31 июля массовое отключение электроэнергии произошло во Владивостоке.