В Тюмени произошло массовое отключение электричества

В Тюмени из-за массового отключения электричества без света остались 16 многоквартирных домов. На данный момент электроснабжение восстановлено.

Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Уточняется, что электричества не было в домах на улицах Эрвье, Газовиков и в Заречном и Солнечном проездах.

Как отметили в правительстве региона, причина перебоев — автоматическое отключение кабельной линии 10 кВ.

Над устранением проблемы работали три оперативные бригады.

«Электроснабжение 16 многоквартирных домов в Тюмени полностью восстановлено», — говорится в сообщении информационного центра.

