Похитителя кенгуру признали невменяемым

Пресс-служба прокуратуры Калужской области сообщила, что суд признал невменяемым 32-летнего Ивана Некрасова, который в сентябре 2024 года украл детеныша кенгуру из Ярославского парка. Об этом пишет ТАСС.

Согласно информации прокуратуры, Некрасова признали виновным в похищении животного, но освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд признал доказанным, что деяния, запрещенные уголовным законом, совершены лицом в состоянии невменяемости, в связи с чем освободил его от уголовной ответственности и применил к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — сказано в сообщении прокуратуры.

Как установило следствие, Некрасов страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, из-за которого мужчина не осознает характер собственных действий. В сентябре 2024 года он проник на территорию Ярославского зоопарка, после чего украл прямо из вольера детеныша кенгуру. Уже через несколько дней мужчина повторил преступление в зоопарке Жуковского района Калужской области — там он украл еще двух животных.

В результате мужчина был задержан и признан виновным в совершении преступления по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ — «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище».