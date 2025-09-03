Пострадавшая от сигнального пистолета девочка может навсегда оглохнуть

Несовершеннолетняя жительница Петербурга, которой девятиклассник выстрелил в лицо из сигнального пистолета, может навсегда лишиться слуха. Об этом в среду, 3 сентября, сообщила ее мать Диана Рогозина.

Инцидент произошел вечером 2 сентября на детской площадке у дома 152 по проспекту Ветеранов. 14-летнюю девушку-подростка госпитализировали с термическим ожогом и двусторонней потерей слуха. По словам мальчика, выстрел произошел случайно. Испугавшись, он выкинул пистолет.

— Конфликта даже не было, они просто с подругой разговаривали, общались хорошо, никто не ссорился. Появилась у него, как я поняла, новая игрушка, пистолет, он начал им выпендриваться, — рассказала мать девочки.

Она отметила, что ее дочь могла лишиться и зрения, но вовремя закрыла глаза. Выскочивший из ствола огня оружия огонь обжег девочке волосы, но она успела потушить их рукой, передает 78.ru.

