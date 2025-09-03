Суд арестовал мужчину, обманувшего несовершеннолетнюю на восемь миллионов

Суд в Москве отправил под арест мужчину, который вместе с сообщниками украл у несовершеннолетней девочки восемь миллионов рублей.

Об этом в среду, 3 сентября, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета.

— С обвиняемым проведены следственные действия. В ходе допроса он признал вину в полном объеме. Судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Следователи продолжают разыскивать сообщников обвиняемого, а также проверяют их причастность к другим эпизодам преступной деятельности.

Мошенники все чаще используют новые технологии в схемах обмана россиян, в частности они применяют дипфейки. Злоумышленники часто используют рассылку роликов о «социальных компенсациях», где якобы знаменитость предлагает перейти по ссылке и ввести персональные данные. Все выглядит очень достоверно, поэтому люди ведутся на обман.