К поискам пропавшего в горах гида привлекли вертолет МЧС

Спасатели ищут 58-летнего гида Сергея Мельникова, пропавшего на хребте Аибга в Сочи, с помощью вертолета.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ЮРПСО МЧС России.

«На протяжении двух часов спасатели ЮРПСО МЧС России и экипаж вертолета Ка-32 проводили поиск пропавшего в горах туриста с борта воздушного судна. Обследована горно-лесная местность от Краснополянской ГЭС до южного плеча хребта Аибга. В результате визуального поиска с воздуха 58-летнего пропавшего сочинца обнаружить не удалось», — указано в сообщении.

По информации СМИ, Мельников повел двух туристов — женщину и ее отца — по Черничной тропе, маршруту в Красной Поляне, проходящему по склонам хребта Аибга. Группа вышла 29 августа, и подъем должен был занять один день, поэтому ни туристы, ни гид ничего не взяли для того, чтобы ночевать. Однако в запланированное время вечером того же дня группа не вернулась.

На следующий день спустились туристы. Согласно их рассказу, они заблудились и были вынуждены провести ночь в горах без спальников. Мельников, как они отметили, был сильно уставшим, поэтому отстал от них и потерялся на горе. Сам Мельников позже вышел на связь с другими альпинистами и заявил, что вынуждено ночует на хребте, после этого установить с ним связь не представлялось возможным.

3 сентября Telegram-канал Mash предположил, что Мельникова уже нет в живых.