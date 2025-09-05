Женщина с кастрюлей и мужчина с костылем избили друг друга в российском городе

В Ржеве Тверской области суд вынес приговор мужчине за нанесение тяжкого вреда здоровью женщине во время бытовой ссоры.

Инцидент произошёл в ночь с 25 на 26 сентября 2022 года. Во время конфликта 53-летняя женщина ударила мужчину кастрюлей, сопровождая действия нецензурной бранью.

В ответ мужчина взял костыль и начал бить потерпевшую по лицу, конечностям и телу. Пострадавшая получила тяжелые травмы.

Мужчина признал свою вину. Учитывая смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно.

