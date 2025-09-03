Россиянка Наталья Наговицина, которая застряла на пике Победы в Киргизии, могла потратить на восхождение порядка 500 тыс. рублей, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, стоимость тура в горы с проводником на 27 дней достигает 400 тыс. рублей.

Журналисты заметили, что к этой сумме следует добавить значительные затраты на продукты и профессиональное оборудование: палатку, спальники, различную амуницию.

В Киргизии выступили с заявлением по поводу спасения Наговициной

Также экстремалке потребовалось оплатить стандартную страховку для совершения экспедиции, которая могла обойтись ей в 40-50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что стоимость спасательной операции могла бы составить порядка $100 тыс. Эти деньги, в случае успеха акции, потребовали бы с Наговициной, либо ее родственников.