Арестован мужчина, совершивший насилие над девочкой в Москве

В пресс-службе столичного СКР сообщили о том, что подозреваемый в насилии над 16-летней девочкой арестован.

- По ходатайству следователей столичного СК обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении.

Инцидент случился 30 августа в доме на Воронежской улице. Девочка открыла дверь и зашла в подъезд, а за ней прошел бородатый мужчина, после чего совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении подростка. Пострадавшая рассказала обо всем родителям. В СКР возбудили уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ.