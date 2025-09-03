Россиянина жестоко убили во время сожжения чучела на фестивале в США

На фестивале Burning Man в пустыне Блэк-Рок (Невада, США) был убит уроженец Омска Вадим Круглов. Его тело нашли полицейские во время традиционного сожжения чучела — мужчина лежал в луже крови, пишет Mash.

Известно, что несколько лет назад Круглов переехал из России в США. В августе он отправился на фестиваль, чтобы представить собственную инсталляцию. После песчаной бури, в которую попали многие участники, мужчина пропал. Друзья и родственники публиковали его фото в соцсетях с просьбой помочь в поисках.

Через некоторое время полиция Невады сообщила, что обнаружила тело белого мужчины 35–40 лет с короткими каштановыми волосами. Им оказался Вадим Круглов. По словам шерифа, расследование осложнено — во время Burning Man территория превращается в многолюдный «город», а видеозаписей с камер не сохранилось.

Тем не менее основной версией произошедшего следствие считает убийство. Родные Круглова сейчас собирают средства, чтобы перевезти его тело в Россию.