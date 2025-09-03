Десятки филиппинских мигрантов выявило МВД в российском регионе

В Якутске сотрудники МВД выявили 23 нелегальных мигранта из Филиппин. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба российского ведомства.

По данным силовиков, большинство задержанных женщины в возрасте от 25 до 40 лет. Они оказывали услуги по уборке, размещая объявления в интернете. Часть нелегалов попала в Россию по туристической визе и осталась после ее истечения, а остальные – по рабочей визе без прохождения процедуры миграционного учета.

Все помещены в Центр временного содержания иностранных граждан республиканского МВД. Задержанных ждет депортация.

Ранее в подмосковном Щелково сотрудники Росгвардии задержали 28 и 29-летних уроженцев ближнего зарубежья, напавших на полицейского около входа в торговый центр.