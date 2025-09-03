Большегруз обрушил мост в российском регионе

© Скриншот

В Амурской области большегруз обрушил мост через реку Большая Пера. Об этом сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства российского региона в Telegram-канале.

Мост, который обрушился из-за проезда по нему большегруза, вел к селу Светильное. Транспортное средство, как уточняется, перевозило груз больше нормы, из-за чего мост не выдержал нагрузки. Из-за обрушения движение оказалось полностью перекрыто.

«Сейчас специалисты выставляют знаки и перекрывают участок дороги с двух сторон. Подрядчик готовится к проведению работ по восстановлению транспортной доступности села», — говорится в сообщении министерства.

Ранее в Магаданской области на федеральной трассе «Колыма» обрушился мост. Мост, который обрушился на трассе, пролегал через реку Мякит на 1725-м километре автодороги. После обрушения сошел сель, на трассе ограничили движение всех видов транспорта.