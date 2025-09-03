Россиянка совершила кражу прямо в отделении полиции

Жительница Камчатки пришла в отдел полиции пожаловаться на собственные проблемы. Но прельстилась чужим имуществом и сама стала фигуранткой дела. Публикует Baza.

50-летняя жительница города Елизово обратилась к стражам порядка по поводу имущественного преступления. Написав заявление, она направилась к выходу, но тут заметила спящего мужчину. Рядом лежал телефон. Дама не смогла справиться с соблазом и умыкнула чужой гаджет.

На что надеялась гражданка, не понятно. Кража попала на камеры видеонаблюдения. Женщину тут же задержали. Суд назначил воровке 240 часов обязательных работ. Телефон вернули хозяину.

