СМИ: Альпинист Мельников, пропавший в горах Краснодарского края, погиб

По предварительным данным, пропавший на хребте Аига в Краснодарском крае альпинист Сергей Мельников погиб. Об этом в среду, 3 сентября, пишет Mash.

Отмечается, что Мельников провел четвертую ночь в горах без спальника, еды и воды. В таких условиях шансы на выживание крайне низки.

3 сентября отряд «Кубаньспаса» прочесывал Гребень Подково — обширный горный хребет с многочисленными обрывами и скалами. Ранее спасатели обследовали массив между реками 1-й и 2-й Галион, а также склоны Красной Скалы и Подковы, высота которых превышает 1700 метров. В поисках участвуют 21 человек и четыре единицы техники. Пока ни костра, ни обрывков одежды 58-летнего Мельникова не найдено.

Поиски осложняются погодой: на Красной Поляне низкая облачность и моросящий дождь, который продлится несколько дней.

У Сергея были проблемы со здоровьем, хотя он на них не жаловался перед выходом, отмечается в публикации.

Мужчина вместе с двумя клиентами вышел на Черничную тропу 29 августа. Спустя два дня клиенты Мельникова вышли на Красную Поляну. По их словам, гид устал и не смог спуститься. В итоге мужчине пришлось провести в горах несколько ночей в холодную погоду, без запасов воды и еды, поскольку поход не предполагал ночевки. Ночью он мог сбиться с маршрута и заблудиться.