Мать россиянки по прозвищу Дюймовочка рассказала о последних днях дочери

В Краснодарском крае мать убитой женщины по прозвищу Дюймовочка рассказала о ней. Об этом сообщает «RT на русском».

По данным канала, 36-летняя Татьяна жила в станице Воронежская. Мать пострадавшей рассказала, что ее дочь чувствовала что-то неладное и в день своего исчезновения заезжала в церковь. После чего поехала на рынок за мясом, чтобы своей дочери приготовить котлеты.

По данным следствия, злоумышленник подошел к автомобилю пострадавшей и попросил его подвезти. После чего нанес ей множественные удары ножом и спрятал женское тело.

По предварительной информации, мотивом преступления стал старый долг отца женщины по прозвищу Дюймовочка. Ранее фигурант вел с ним бизнес.

Об исчезновении «женщины-дюймовочки» стало известно 28 августа. Местные жители называют ее Дюймовочкой из-за роста, который составляет 145 сантиметров.

Раскрыты новые подробности убийства «женщины-Дюймовочки» с Кубани

Ранее сообщалось, что расправившийся с «женщиной-дюймовочкой» россиянин десять дней прятался в лесу.