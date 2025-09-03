СМИ: Российским айтишникам, задержанным в Азербайджане, почти не дают воду

Российские программистам, находящиеся под арестом в Азербайджане, сталкиваются с проблемами из-за нехватки воды. По информации Mash, ее приносят лишь дважды в день, а кипятильники и чайники запрещены. В итоге задержанные вынуждены пить газировку, чтобы утолить жажду. Родные привозят им воду и продукты.

Питание в изоляторе задержанные не критикуют. Надзиратели относятся к ним лояльно: свидания с родственниками проходят дважды в неделю и часто продлеваются. На встречи к Антону Драчеву, сокамернику Сергея Софронова, также приходит его невеста.

Чтобы занять время, мужчины тренируются по несколько часов в день и читают книги. В камере есть телевизор, но с одним азербайджанским каналом, поэтому арестованные начали учить язык, чтобы понимать передачи и общаться с охраной.

По данным Telegram-канала, следственные действия с задержанными не ведутся уже два месяца. Дальнейшая их судьба зависит от переговоров на межгосударственном уровне.

Разработчик Валерий Дулов работал инженером-нефтяником на Ямале, после чего занимался разработкой приложения для оценки запасов нефти. С 2013 года работал разработчиком в «Газпромнефти». Он покинул Россию в октябре 2022 года. Его задержали 2 июля 2025 года.

Еще один задержанный в Азербайджане россиянин — это Дмитрий Федоров из Санкт-Петербурга. Задержанному 22 года, раньше он учился в архитектурно-строительном университете. «Вечерняя Москва» рассказала, с чего начался российско-азербайджанский конфликт.