Российская школьница занялась реализацией оптовых партий наркотиков

В Нефтекамске полиция задержала 16-летнюю школьницу с десятками пакетиков наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным источника, правоохранители заметили в садовом товариществе города Агидели несовершеннолетнюю, которая подозрительно себя вела. Девочка не смогла объяснить, что делала на территории садов. При досмотре в ее сумке нашли 53 свертка с синтетическими наркотиками, а в телефоне — координаты закладок.

По предварительным данным, девочка хотела найти подработку в мессенджере и вышла на пользователя, который стал отправлять ей координаты оптовых закладок для дальнейшей реализации.

